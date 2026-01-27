Москвич пытался зарезать жену и 14-летнего сына

Житель Москвы в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на жену и 14-летнего сына. Оба госпитализированы, 43-летний мужчина задержан. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Инцидент произошел вечером 26 января в квартире жилого дома в Линейном проезде. Пострадавшие смогли покинуть квартиру и спрятаться у соседей, откуда их забрала скорая помощь. Задержанному будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Коптевская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование всех обстоятельств произошедшего.

По информации телеграм-канала «112», женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. У подростка диагностировали поверхностные колотые раны.

Телеграм-канал SHOT уточняет, что пострадавшая женщина – владелица магазина по продаже оптики, муж работал на нее.

Москва, Наталья Петрова

