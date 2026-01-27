В Липецке полицейские раскрыли банду по подделке миграционных документов

В Липецке раскрыли организованную группу, которая специализировалась на выдаче поддельных миграционных документах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По имеющимся данным, сообщники размещали объявления на специально созданных интернет-сайтах, а также в социальных сетях и зарубежных мессенджерах. За денежное вознаграждение они осуществляли изготовление, а также отправку поддельных миграционных документов через сервис доставки», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора криминальной схемы и его соучастника, который осуществлял техническую поддержку подконтрольных сайтов. Преступники убеждали клиентов, что документы оформляются официально.

Полученные деньги злоумышленники переводили в криптовалюту. У полиции есть данные о причастности участников схемы к более 800 эпизодам, их доход мог превысить 19 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Липецк, Зоя Осколкова

