Три человека пострадали из-за удара дронов ВСУ в Белгородской области

В белгородском приграничье в результате атак украинских беспилотников пострадали три мирных жителя, включая ребенка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа во время проведения восстановительных работ от взрыва дрона пострадали два сотрудника предприятия. Также повреждения получил служебный автомобиль. Бойцы самообороны доставили пострадавших в районную больницу. «У одного мужчины диагностировали баротравму и ушиб кисти, у другого – баротравму», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале. После оказания помощи раненые направлены для обследования в одну из больниц Белгорода.

В другом селе Грайворонского округа – Замостье – FPV-дрон взорвался рядом с частным домом. Семилетней девочке, получившей баротравму, медики неотложки оказали помощь на месте, сообщил Гладков. От предложенной госпитализации родители ребенка отказались. Из-за удара БПЛА повреждены окна в доме и автомобиль.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube