Число пострадавших в ДТП в Иркутской области возросло до 12

В результате дорожно-транспортного происшествия в Иркутской области пострадали 12 человек. Такие уточненные данные сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

ДТП произошло сегодня около 17:00 в районе села Мангутай Слюдянского района на 124 км федеральной трассы «Байкал». По предварительным данным, столкнулись два большегруза и микроавтобус «Хайс» с пассажирами, следовавшими из Иркутска в Улан-Удэ.

«По имеющимся сведениям на данный момент, медицинская помощь понадобилась 12 участникам происшествия – водителю и 11 пассажирам автобуса», – говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Движение осуществляется в реверсивном порядке.

Ранее сообщалось об 11-ти пострадавших в ДТП.

Иркутск, Анастасия Смирнова

