Средства ПВО за ночь сбили 75 украинских дронов

Система противовоздушной обороны за ночь сбила 75 вражеских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

24 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 23 – над Крымом, шесть беспилотников перехватили над Черных морем, пять – над Белгородской областью, четыре – над Астраханской, по три – над территорией Курской области и акваторией Азовского моря, по два – над Воронежской и Брянской областями, по одному – над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что при падении подавленного дрона произошло возгорание нефтепродуктов, которое удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.

Кроме того, в аэропортах Саратова, Калуги и Краснодара ночью в целях безопасности вводились ограничения на прием и вылет самолетов, сообщалось в Росавиации. К утру все ограничительные меры были сняты, авиагавани работают в штатном режиме.

Москва, Зоя Осколкова

