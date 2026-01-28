В Калуге произошел пожар на автозаводе

В Калуге произошел пожар на бывшем автомобильном заводе Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Происходит возгорание в цеху по утилизации пенопласта. Площадь пожара 300 квадратных метров. Эвакуация сотрудников проведена силами завода», – говорится в сообщении.

Позже в МЧС уточнили, что площадь возгорания увеличилась 700 квадратных метров. Пожар удалось локализовать.

Данных о пострадавших не поступало. Телеграм-канал Shot сообщает, что трое сотрудников завода отравились продуктами горения. Медики осмотрели пострадавших и оказали помощь на месте.

Калуга, Зоя Осколкова

