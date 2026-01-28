Бывший вице-президент ОКР Билалов объявлен в международный розыск

Бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России (ОКР) и главе совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеду Билалову предъявлено заочное обвинение в крупном мошенничестве, он объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Как следует из базы МВД, Билалов был переобъявлен в розыск, так как ранее уже попал в поле зрения российских правоохранителей по первоначальному составу обвинения в совершении мошенничества.

Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать Билалова заочно.

Билалов до февраля 2013 года возглавлял компанию «Курорты Северного Кавказа» и занимал пост вице-президента ОКР, его брат Магомед Билалов был заместителем председателя правления компании «Красная Поляна», реальным собственником которой называли его старшего брата Ахмеда Билалова.

«Красная поляна» до лета 2012 года являлась подрядчиком при строительстве ряда олимпийских объектов в Сочи. Из-за отставания от графика и более чем четырехкратного превышения запланированной стоимости строительства объектов – с 1,2 до 8 млрд рублей – Ахмед Билалов был подвергнут жесткой критике, в том числе со стороны посетившего стройку в 2013 году президента РФ Владимира Путина. Впоследствии завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР.

В 2013 году МВД России возбудило уголовное дело против братьев Билаловых. Им заочно было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). В 2016 году в СМИ появилась информация о прекращении дела в отношении Билаловых. Однако МВД ее опровергло.

Москва, Анастасия Смирнова

