Силы ПВО за ночь отразили атаку девяти беспилотников ВСУ

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили девять украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, четыре дрона ликвидировали над территорией Ростовской области, по два БПЛА сбили над Крымом и Брянской областью. Еще один беспилотник нейтрализовали в небе над Воронежской областью.

В Ростовской области атаку вражеских дронов отразили в городе Каменске-Шахтинском и в Каменском районе, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Информации о пострадавших и последствиях на земле нет.

В Брянской и Воронежской областях, по данным глав регионов, обошлось без пострадавших и разрушений.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube