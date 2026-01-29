Число IT-преступлений в России за год уменьшилось почти на 12%

Количество преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий в России по итогам 2025 года сократилось на 11,8% в сравнению с предшествующим годом. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, тяжких и особо тяжких IT-преступлений стало меньше на 4,6%.

При этом количество дистанционных краж снизилось на 23,6%, дистанционных мошенничеств – на 9%, а преступлений в сфере компьютерной информации – на 42,2 %, добавила Волк.

Согласно данным МВД, общее количество зарегистрированных в России преступлений в 2025 году снизилось на 7,3%. Зафиксировано сокращение числа преступлений в том числе против личности и имущества. «Число противоправных деяний против личности сократилось на 9,2%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 11,8%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 14,8%", – сообщила Волк.

Также уменьшилось количество зарегистрированных разбоев на 11,2%, грабежей – на 18,3%, краж – на 9,3%, в том числе квартирных – на 27,1%, краж автомобилей – на 23,7%, угонов – на 11,6%, мошенничеств всех видов – на 7,6%, добавила она.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube