Сотрудник МЧС погиб в Белгородской области при атаке дронов ВСУ

Сотрудник МЧС России старший сержант внутренней службы Владимир Мартынюк погиб в результате удара украинских беспилотников по автомобилю в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Погибшему сотруднику было 33 года.

По информации ведомства, два дрона ВСУ атаковали легковой автомобиль, в котором Мартынюк, вечером 28 января. Спасатель получил травмы, несовместимые с жизнью.

В сообщении отмечается, что Мартынюк множество раз выезжал на места обстрелов, ликвидировал пожары, эвакуировал и спасал людей, при этом сам неоднократно попадал под украинские атаки.

Руководство и весь коллектив ГУ МЧС России по региону выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Белгород, Наталья Петрова

