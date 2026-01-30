Над регионами России за ночь сбито 18 дронов ВСУ

Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь силами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотников над пятью регионами страны и акваторий Черного моря.

Как уточнили в ведомстве, семь дронов сбито над территорией Брянской области, пять – над Крымом, два – над Ростовской областью, по одному – над Астраханской и Курской областями. Еще два БПЛА перехвачено над акваторией Черного моря.

В Брянской области при отражении воздушной атаки пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор Александр Богомаз.

В Ростовской области уничтожены вражеские дроны в Чертковском районе, а также в Каменске-Шахтинском, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступала. В регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА.

Власти других регионов ночные атаки ВСУ пока не прокомментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

