FPV-дроны ударили по жилому дому в Курской области: ранены два человека

В Рыльском районе Курской области два человека пострадали в результате атаки украинских FPV-дронов по частному жилому дому. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Беспилотники ударили по дому в селе Бегоща. В результате атаки 97-летняя женщина получила контузию, у 67-летнего мужчины осколочные ранения груди и ноги. Они доставлены в Курскую областную больницу, где им оказывается вся необходимая медпомощь.

«Разрушений инфраструктуры нет», – уточнил Хинштейн.

По его данным, за сутки беспилотники ВСУ четыре раза сбросили взрывные устройства на территории региона.

Курск, Наталья Петрова

