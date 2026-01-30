Две женщины погибли от падения сосулек с крыш

Две женщины погибли из-за падения наледи с крыш. Первый несчастный случай произошел в Пензе, второй – в Москве.

В Пензе жительница чистила крыльцо от снега, когда на нее обрушилась обледеневшая глыба с крыши пятиэтажного дома. Пострадавшая погибла на месте.

В прокуратуре Пензенской области сообщили о проведении проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка причин и обстоятельств инцидента.

В Москве сосулька убила 65-летнюю женщину. По словам очевидцев, на Хавской улице в Даниловском районе в этот момент на крыше чистили снег. Женщина проходила рядом с домом и получила смертельную травму головы. На месте работают экстренные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube