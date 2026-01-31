Система ПВО за ночь сбила 26 украинских дронов

В ночь на субботу силы противоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, больше всего дронов сбито над территорией Брянской области – 17. Еще семь БПЛА перехвачено над Смоленской областью, по одному – над Белгородской областью и Крымом.

В Брянской и Смоленской областях, по данным глав регионов, при отражении воздушной атаки никто не пострадал, последствий на земле не зафиксировано.

Москва, Наталья Петрова

