Суббота, 31 января 2026, 08:50 мск

Система ПВО за ночь сбила 26 украинских дронов

В ночь на субботу силы противоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, больше всего дронов сбито над территорией Брянской области – 17. Еще семь БПЛА перехвачено над Смоленской областью, по одному – над Белгородской областью и Крымом.

В Брянской и Смоленской областях, по данным глав регионов, при отражении воздушной атаки никто не пострадал, последствий на земле не зафиксировано.

Москва, Наталья Петрова

