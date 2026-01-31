В Белгородской области при детонации FPV-дрона ранены два бойца «Орлана»

В городе Грайворон Белгородской области в результате детонации украинского FPV-дрона пострадали два бойца отряда «Орлан». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.
Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы при выполнении служебных задач. Сослуживцы доставили их в центральную районную больницу, где им оказана необходимая помощь.
«Для продолжения лечения пострадавшие направлены в городскую больницу №2 г. Белгорода», – добавил глава региона.
Белгород, Наталья Петрова
