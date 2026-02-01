Над четырьмя регионами России ночью сбили 21 дрон ВСУ

Средства ПВО в ночь на 1 февраля уничтожили 21 украинских беспилотник над четырьмя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 14 дронов сбито над территорией Белгородской области, пять – над Воронежской областью. Еще по одному дрону перехвачено над Астраханской и Калужской областями.

В Воронежской области при отражении атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор Александр Гусев. Главы других регионов ночные атаки не прокомментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube