СК предъявил обвинение администратору сгоревшей сауны, где погибли подростки

Следственные органы предъявили обвинение администратору сауны в городе Прокопьевске Кемеровской области, где на пожаре погибли пять подростков. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

36-летней местной жительнице вменили в вину по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

По версии следствия, владельцы сауны – индивидуальный предприниматель и его брат – грубо нарушили требования пожарной безопасности. Заведение не было оборудовано необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами. Кроме того, персонал, включая обвиняемую, привлекался к работе без официального оформления.

По информации следствия, 31 января около 18:00 администратор допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим,женщина дважды добавила в топку печи дрова и уголь, увеличив интенсивность горения. Спустя некоторое время, около 20:30, в здании начался пожар.

«Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом», – отметили в СК.

В настоящее время следствие ищет владельцев сауны, они объявлены в розыск.

Кемерово, Наталья Петрова

