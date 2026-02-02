Два человека погибли из-за атаки дронов ВСУ на Старый Оскол

В городе Старый Оскол Белгородской области при атаке украинского беспилотника на частный дом погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, от удара дрона в доме начался пожар, который привел к частичному обрушению дома. «Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Из-за взрыва другого беспилотника выбиты окна более чем в десяти квартирах трех многоэтажных жилых домов. Также поврежден автомобиль. Оперативные службы работают на местах происшествий.

Белгород, Наталья Петрова

