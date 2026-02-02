Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области: ранены два человека

В Курской области два человека получили ранения в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю в селе Михайловка Рыльского района. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

У 54-летнего мужчины и 49-летней женщины диагностированы легкие осколочные ранения. «Как только позволит обстановка, их доставят в Курскую областную больницу», – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Глава региона призвал местных жителей быть бдительными и соблюдать все меры безопасности.

Курск, Наталья Петрова

