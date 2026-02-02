Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам за нарушения требований

Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», – говорится в сообщении.

Уточняется, что предостережения получили Московский международный университет, Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина, Институт международных связей, Столичная финансово-гуманитарная академия, Московская академия предпринимательства, Институт театрального искусства им. П. М. Ершова, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, Уральский институт коммерции и права, Камский институт гуманитарных и инженерных технологий, Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина и Московский университет имени С. Ю. Витте.

Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, добавили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

