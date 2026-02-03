российское информационное агентство 18+

Вторник, 3 февраля 2026, 08:00 мск

10 вражеских дронов сбито за ночь над регионами России

Силы противоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 10 украинских беспилотников в пяти российских регионах. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, по три дрона были сбиты над Белгородской и Орловской областями, два – над территорией Калужской области и по одному – в Курской и Ростовской областях.

В Ростовской области воздушная атака ВСУ отражена в Каменском районе, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Москва, Наталья Петрова

