10 вражеских дронов сбито за ночь над регионами России

Силы противоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 10 украинских беспилотников в пяти российских регионах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, по три дрона были сбиты над Белгородской и Орловской областями, два – над территорией Калужской области и по одному – в Курской и Ростовской областях.
В Ростовской области воздушная атака ВСУ отражена в Каменском районе, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Москва, Наталья Петрова
