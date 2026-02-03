При ударе ВСУ по сельхозпредприятию в Брянской области ранен один человек

ВСУ ударили дронами-камикадзе по сельхозпредприятию в Севском районе Брянской области. В результате атаки пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Под удар попала территория АПХ «Мираторг» в селе Подывотье. Осколочные ранения и минно-взрывную травму получил водитель агропредприятия. Пострадавший доставлен в больницу. Также в результате атаки полностью уничтожены кормовоз и легковой автомобиль, уточнил глава региона. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Вечером 2 февраля ВСУ атаковали FPV-дронами деревню Рудня Цата Климовского района Брянской области.
«В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, тяжелые осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил губернатор. Машина получила повреждения.
Также пострадала мирная жительница. Женщина с минно-взрывной травмой кисти доставлена в больницу.
Брянск, Наталья Петрова
