При ударе ВСУ по сельхозпредприятию в Брянской области ранен один человек

ВСУ ударили дронами-камикадзе по сельхозпредприятию в Севском районе Брянской области. В результате атаки пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Под удар попала территория АПХ «Мираторг» в селе Подывотье. Осколочные ранения и минно-взрывную травму получил водитель агропредприятия. Пострадавший доставлен в больницу. Также в результате атаки полностью уничтожены кормовоз и легковой автомобиль, уточнил глава региона. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 2 февраля ВСУ атаковали FPV-дронами деревню Рудня Цата Климовского района Брянской области.

«В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, тяжелые осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил губернатор. Машина получила повреждения.

Также пострадала мирная жительница. Женщина с минно-взрывной травмой кисти доставлена в больницу.

