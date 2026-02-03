российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 февраля 2026, 16:59 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Украинский дрон ударил по частному дому в Белгороде

Фото: t.me/vvgladkov

Беспилотник ВСУ атаковал частный жилой дом в Белгороде. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате детонации загорелись кровля и чердачное помещение – сотрудники МЧС занимаются тушением пожара», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщил об ударе вражеского FPV-дрона по грузовому автомобилю в селе Дунайка Грайворонского округа. Пострадал мужчина. У него баротравма, осколочные ранения головы и грудной клетки. Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставили пострадавшего в районную больницу.

По информации Минобороны РФ, силы ПВО с 10:00 мск до 14:00 мск сбили 21 украинский дрон над российскими регионами, 20 из них перехвачены в Белгородской области. Еще один БПЛА нейтрализован в Брянской области.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,