Украинский дрон ударил по частному дому в Белгороде

Беспилотник ВСУ атаковал частный жилой дом в Белгороде. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате детонации загорелись кровля и чердачное помещение – сотрудники МЧС занимаются тушением пожара», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщил об ударе вражеского FPV-дрона по грузовому автомобилю в селе Дунайка Грайворонского округа. Пострадал мужчина. У него баротравма, осколочные ранения головы и грудной клетки. Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставили пострадавшего в районную больницу.

По информации Минобороны РФ, силы ПВО с 10:00 мск до 14:00 мск сбили 21 украинский дрон над российскими регионами, 20 из них перехвачены в Белгородской области. Еще один БПЛА нейтрализован в Брянской области.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube