В Красноярском крае школьница напала с ножом на сверстницу, а перед этим пыталась ранить учителя

В школе в Красноярском крае 14-летняя ученица напала с ножом на одноклассницу. Перед этим семиклассница попыталась нанести ранение учителю, но ей помешали одноклассники, сообщил региональный полицейский главк. Пострадавшую при атаке девочку доставили в больницу. Напавшую на нее одноклассницу задержали. По данному факту возбуждено два уголовных дела.
Инцидент произошел в школе №4 города Кодинска во время урока химии. Пострадавшая школьнице была оказана необходимая медицинская помощь, после чего ее отпустили домой.
Сейчас с нападавшей и ее семьей работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В региональном управлении Следственного комитета РФ отметили, что нападению предшествовал конфликт семиклассницы с учительницей. По данному факту возбуждено два уголовных дела. На месте происшествия работают следователи.
«Также будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности на территории учреждения», – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее сегодня в Уфе девятиклассник пришел в гимназию с пластиковым игрушечным автоматом и устроил стрельбу. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, после чего взорвал петарду. Пострадавших нет. Подросток задержан. Следователи возбудили несколько уголовных дел, в том числе о халатности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал возможной причиной нападения в школе буллинг. По его словам, открывшего стрельбу ученика травили одноклассники.
Красноярск, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»