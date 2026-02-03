В Красноярском крае школьница напала с ножом на сверстницу, а перед этим пыталась ранить учителя

В школе в Красноярском крае 14-летняя ученица напала с ножом на одноклассницу. Перед этим семиклассница попыталась нанести ранение учителю, но ей помешали одноклассники, сообщил региональный полицейский главк. Пострадавшую при атаке девочку доставили в больницу. Напавшую на нее одноклассницу задержали. По данному факту возбуждено два уголовных дела.

Инцидент произошел в школе №4 города Кодинска во время урока химии. Пострадавшая школьнице была оказана необходимая медицинская помощь, после чего ее отпустили домой.

Сейчас с нападавшей и ее семьей работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В региональном управлении Следственного комитета РФ отметили, что нападению предшествовал конфликт семиклассницы с учительницей. По данному факту возбуждено два уголовных дела. На месте происшествия работают следователи.

«Также будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности на территории учреждения», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее сегодня в Уфе девятиклассник пришел в гимназию с пластиковым игрушечным автоматом и устроил стрельбу. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, после чего взорвал петарду. Пострадавших нет. Подросток задержан. Следователи возбудили несколько уголовных дел, в том числе о халатности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал возможной причиной нападения в школе буллинг. По его словам, открывшего стрельбу ученика травили одноклассники.

Красноярск, Наталья Петрова

