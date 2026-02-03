Экс-министру природных ресурсов Курской области Полякову предъявлено обвинение

Ленинский районный суд Курска избрал меру пресечения экс-министру природных ресурсов региона Константину Полякову в виде запрета определенных действий сроком на 2 месяца и 25 суток – по уголовному делу о превышении служебных полномочий, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Также под стражу на два месяца заключили бывшего и.о. министра природных ресурсов Курской области Александра Володько. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Кроме того, арестованы суд заключил под стражу Александра Азарьева и Глеба Крюкова, которые обвиняются в пособничестве в превышении должных полномочий.

Подробности уголовного дела пока не раскрываются.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

