Российские военные за ночь перехватили 24 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны сбили 24 вражеских беспилотника над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

11 БПЛА сбили над территорией Брянской области, восемь – над Белгородской областью, четыре – над Ростовской, один – над Астраханской.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало. Последствия ночной атаки устанавливаются, на местах падения обломков работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

