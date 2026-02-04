Число пострадавших при пожаре в красноярской школе увеличилось до пяти

В школе Красноярска, где ученица устроила пожар, пострадали пять человек. Следственный комитет возбудил два уголовных дела.

По данным регионального минздрава, из школы в микрорайоне Покровка госпитализированы пять детей. «Трое доставлены в ожоговый центр краевой больницы, а двое детей с травмами средней степени тяжести – в 20-ю больницу», – рассказал «Интерфаксу» сотрудник министерства.

Инцидент произошел в школе №153. Восьмиклассница сначала устроила пожар в туалете, а затем зашла в учебный кабинет и подожгла жалюзи. Девочку задержали, ее мотивы устанавливаются

В пресс-службе Главного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия заявили, что по факту случившегося возбуждены два уголовных дела.

