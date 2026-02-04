Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Брянской области: ранены 2 женщины

Вооруженные формирования Украины атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в Брянской области, в результате чего ранения получили две мирные жительницы. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

ЧП произошло в селе Демьянки Стародубского муниципального округа.

«В результате целенаправленного удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, легкие ранения получили две мирные жительницы», – отметил губернатор.

«Пострадавшие не просто мирные жительницы, это учителя приграничной школы, которые возвращались после проведенных занятий», – уточнил Богомаз.

Женщины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube