Четверг, 5 февраля 2026, 12:13 мск

Два жителя Белгородской области пострадали от ударов дронов ВСУ

Фото: телеграм-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате удара украинских дронов по автомобилям. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа пострадавший мужчина получил баротравму, а также осколочное ранение бедра. Глава Новостроевской территориальной администрации доставил мужчину в районную больницу. После оказания медпомощи его переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

В Шебекинском округе в селе Белянка от удара FPV-дрона по машине пострадал мужчина. Бойцы подразделения «Орлан» доставили раненого в Шебекинскую ЦРБ. У него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и колена, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Автомобиль пострадавшего уничтожен огнем.

Белгород, Наталья Петрова

