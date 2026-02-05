Средства ПВО за пять часов сбили 29 дронов ВСУ

Система противовоздушной обороны сбила 29 украинских дронов над регионами России за утро. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 08.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Десять ПБЛА сбили над территорией Ростовской области, восемь – над Белгородской областью, семь – над Брянской, три – над Курской, один – над Воронежской.

По данным властей подвергшихся атаке регионов, пострадавших и разрушений не зафиксировано. На местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

