Над территорией России за ночь сбиты 38 дронов ВСУ

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 38 украинских беспилотников над тремя российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило военное ведомство, 26 дронов перехватили над территорией Брянской области, десять – над Белгородской областью и по одному – над Липецкой областью и акваторией Черного моря.

Информация о пострадавших и последствиях на земле при отражении атаки БПЛА не поступала.

Ночью в целях безопасности вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги, сообщала Росавиация.

Москва, Наталья Петрова

