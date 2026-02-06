российское информационное агентство 18+

В Сергиевом Посаде юноша устроил стрельбу из окна и ранил прохожего

В Сергиевом Посаде 19-летний житель стрелял из окна многоквартирного дома и ранил прохожего. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в жилом квартале на Новоугличском шоссе. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью и сообщил в полицию.

Правоохранители вычислили стрелявшего и задержали. В ходе обыска у юноши нашли пневматическое оружие. Мотивы подозреваемого устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Москва, Зоя Осколкова

