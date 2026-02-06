В Сергиевом Посаде юноша устроил стрельбу из окна и ранил прохожего

В Сергиевом Посаде 19-летний житель стрелял из окна многоквартирного дома и ранил прохожего. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел в жилом квартале на Новоугличском шоссе. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью и сообщил в полицию.
Правоохранители вычислили стрелявшего и задержали. В ходе обыска у юноши нашли пневматическое оружие. Мотивы подозреваемого устанавливаются.
Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).
Москва, Зоя Осколкова
