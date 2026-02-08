В Белгороде открылись пункты обогрева: без отопления остались порядка 80 тысяч жителей

В результате атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгороде серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего порядка 80 тысяч человек остались без отопления, еще около 3 тысяч – без газоснабжения. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Порядка 80 тысяч человек сейчас в городе Белгороде продолжает оставаться без тепла. Около 3 тысяч человек – без газа, и около 1 тысячи человек – без электроэнергии. В течение ближайших 1,5 часов электроэнергия для тысячи человек будет подана. Сейчас, как только люди проснутся, газовики пройдут по 3 МКД и вернут газ в квартиры, то есть там все технические вопросы решены», – отметил губернатор.

«Большая проблема остается только с теплом. Мы ждем подачу тепла к 12 часам дня», – добавил Гладков.

Глава Белгородской области пояснил, что в связи с критической ситуацией в Белгороде открываются пункты обогрева.

«Помимо тех, которые мы планировали в центральной части, там, где тепла нет – открываем дополнительные, открываем не по всему городу – там, где есть необходимость», – уточнил Гладков, выразив надежду, что «к 12 часам мы сможем все вернуться в свои дома».

По информации губернатор Белгородской области, в период с 14:00 субботы до 7:00 воскресенья по Белгороду были произведены 2 ракетных обстрела с применением 8 боеприпасов. Также над городом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолетного типа. Повреждены 4 автомобиля и инфраструктурные объекты.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube