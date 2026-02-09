российское информационное агентство 18+

Понедельник, 9 февраля 2026, 09:56 мск

Силы ПВО перехватили 69 украинских дронов за ночь

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над восемью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, большая часть дронов нейтрализована над Курской и Брянской областями – 28 и 27 аппаратов соответственно. Пять БПЛА сбито над Белгородской областью, три – над Тульской, по два – над Орловской и Калужской областями. Еще по одному беспилотнику ликвидировано над Астраханской и Воронежской областями.

В Брянской, Орловской, Воронежской, Калужской и Тульской областях, по данным глав регионов, обошлось без пострадавших и разрушений. Губернаторы других регионов ночные атаки пока не комментировали.

Ночью вводились временные ограничения на полеты в аэропортах Волгограда и Калуги. На данный момент возобновила работу воздушная гавань Волгограда.

Москва, Наталья Петрова

