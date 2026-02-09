Полицейские задержали трех человек, угрожавших взорвать Москва-Сити

В столице задержали трех подозреваемых, которые угрожали устроить взрыв в одной из башен делового центра Москва-Сити.

Как сообщает телеграм-канал «Shot», сегодня ранним утром экстренные службы приехали на вызов о минировании к зданию ЖК «Neva Towers» в 1-м Красногвардейском проезде. Неизвестные заявили, что хотят устроить взрыв, а также угрожали убийством.

В течение трех часов шли переговоры, в результате полицейским пришлось вскрывать дверь одного из апартаментов. Сотрудники Росгвардии задержали и увезли трех человек.

Полицейские проводят проверку и устанавливают личности совершивших ложные вызовы. Отмечается, что никаких взрывчатых веществ в здании обнаружено не было.

Москва, Зоя Осколкова

