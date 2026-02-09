Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

В Москве столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате ДТП пострадали 8 человек. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на информированный источник.

Авария произошла на Ленинском проспекте в районе Якиманка. Как сообщили в пресс-службе Мосгортранса, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем большегруза.

«По предварительной информации, водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу автобусу при выезде с прилегающей территории», – отметили в ведомстве. Причины ДТП устанавливают сотрудники ГИДД. Движение в районе аварии не затруднено.

Пострадавшие переданы медикам для осмотра. «Степень полученных травм устанавливается», – передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Столичная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин дорожной аварии на Ленинском проспекте.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

