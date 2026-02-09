Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ в белгородском приграничье

В белгородском приграничье при атаке украинского беспилотника пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Под удар попал поселок Чапаевский в Грайворонском округе.
«В результате детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения живота, рук и ног», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. В настоящий момент мужчину оперируют.
Белгород, Наталья Петрова
