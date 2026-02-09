В Хабаровском крае опрокинулись с рельсов 8 вагонов с углем: возбуждено уголовное дело

В Хабаровском крае произошел сход с рельсов 10 вагонов с углем, 8 из них опрокинулись. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Инцидент случился около 21:00 по местному времени на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань. В составе был 71 вагон.
«К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Движение на участке приостановлено. Имеется задержка пассажирского поезда», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В результате инцидента никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
На прошлой неделе в Тамбовской области с рельсов сошли цистерны с бензином с последующим возгоранием. В результате восемь пассажирских поездов следовали с задержкой.
Ванино, Анастасия Смирнова
