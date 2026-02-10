В Краснодарском крае произошло еще одно землетрясение

Сейсмическая станция зарегистрировала новое землетрясение в Краснодарском крае. Как сообщает региональный оперативный штаб, подземные толчки зафиксированы в Крымском районе.

По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, землетрясение были 10 февраля в 7:45. «Сейсмособытие магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера зафиксировано в Адагумском сельском поселении, в 28 км от Крымска, на глубине 10 к», – говорится в телеграм-канале оперштаба.

В региональном главке МЧС уточнили, что обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Ночью 10 февраля мэр Новороссийска сообщал, что вблизи города также произошло землетрясение. Подземные толчки были зарегистрированы в 30 км от Новороссийска под землей – на глубине более 20 км. Повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли, но ощущались в Анапе и Новороссийске.

Краснодар, Анастасия Смирнова

