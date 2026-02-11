Два мирных жителя ранены при ударах дронов ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области с помощью беспилотников, ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.

По данным главы региона, около села Илек-Пеньковка Краснояружского округа от удара FPV-дрона по служебному автобусу ранен водитель. Пострадавший самостоятельно обратился в районную больницу. У него диагностировали баротравму, множественные осколочные ранения лица и шеи. Мужчине оказана медицинская помощь, от предложенной госпитализации он отказался. Автобус получил повреждения.

В городе Грайворон вражеский дрон атаковал автомобиль, пострадал мужчина, добавил Гладков. Пострадавшему с осколочными ранениями коленного сустава и баротравмой оказали помощь в районной больнице. Лечение он продолжит амбулаторно.

Также от удара БПЛА повреждены две машины, одна из которых уничтожена огнем.

