Над Россией за ночь сбили 106 БПЛА – есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры

ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. Силы противоздушной обороны за ночь сбили 106 вражеских дронов – под ударом оказались 13 субъектов РФ. Об этом сообщило Минобороны России. В Тамбовской области из-за атаки БПЛА пострадали два человека.

По данным ведомства, 24 беспилотника уничтожено над Белгородской областью, 21 – над Брянской, 19 – над Воронежской, 13 – над Тамбовской областями. Еще девять дронов перехвачено над Нижегородской областью, пять – над Крымом, три – над Ростовской областью, два – над Липецкой, по одному – над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями и Краснодарским краем. Кроме того, четыре БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря и один – над акваторией Черного моря.

В городе Мичуринске Тамбовской области в результате падения беспилотников пострадали два человека, сообщил губернатор Евгений Первышов. Кроме того, повреждены несколько зданий, загорелся продуктовый магазин. На местах работают оперативные и специальные службы.

Глава Мичуринска Максим Харников уточнил, что несколько БПЛА повредили объекты инфраструктуры города, есть возгорания. «В связи с произошедшим принято решение об отмене учебных занятий в школах города 12 февраля», – написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Тамбовской области после атаки дронов произошел пожар в учебном корпусе Промышленно-технологического колледжа – загорелись учебные мастерские, сообщил Первышов. Возгорание уже ликвидировали. Пострадавших нет. Студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу, добавил глава региона.

В Воронежской области при отражении атаки беспилотников никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Гусев. «В одном из городов обломки сбитого БПЛА повредили крышу сарая и автомобиль», – уточнил он.

В Брянской, Тульской и Смоленской областях, по данным властей, обошлось без пострадавших и последствий на земле.

