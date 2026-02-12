Автомобиль взорвался на западе Москвы

Автомобиль взорвался в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Об этом сообщают телеграм-каналы «112», Baza и SHOT.

По предварительным данным, инцидент случился на парковке у административного здания на Рябиновой улице. На место выехали экстренные службы.

Официальной информации в связи с ЧП пока не поступало. По информации СМИ, в салоне в момент происшествия никого не было.

Вместе с тем, очевидец сообщил МК, что «вряд ли это взрыв». «Мерседес» сначала задымился, дым валил будто прям из салона. А потом загорелся», – рассказал он. Вероятной причиной инцидента могло стать замыкание проводки.

Агентство «Москва» меж тем сообщает, загоревшуюся иномарку уже потушили. На месте продолжают работать экстренные службы. Версия с подрывом на данный момент не подтверждается.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube