Житель Белгородской области погиб от удара украинского дрона

В городе Грайворон Белгородской области в результате целенаправленной атаки украинского беспилотнинка погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в районную больницу. «К огромному горю, несмотря на усилия медиков, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что в результате удара БПЛА поврежден частный жилой дом – выбиты окна и осколками посече фасад. Также пострадала хозпостройка.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube