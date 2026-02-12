российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 февраля 2026, 12:56 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Белгородской области погиб от удара украинского дрона

Фото Минобороны РФ

В городе Грайворон Белгородской области в результате целенаправленной атаки украинского беспилотнинка погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в районную больницу. «К огромному горю, несмотря на усилия медиков, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что в результате удара БПЛА поврежден частный жилой дом – выбиты окна и осколками посече фасад. Также пострадала хозпостройка.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,