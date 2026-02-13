В ХМАО подросток принес в школу топор – прокуратура проводит проверку

Нефтеюганская межрайонная прокуратура проводит проверку после инцидента в школе поселка Пойковский, где ученик пришел в учебное заведение с топором. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

По информации надзорного ведомства, 12 февраля подросток пришел в школу с топором, который находился у него в рюкзаке. Топор обнаружила и забрала у подростка учительница. В образовательное учреждение вызвали полицию.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также действиям должностных лиц образовательной организации по охране жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в школе», – говорится в сообщении прокуратуры.

Обновлено. Инцидент в школе Пойковского прокомментировала глава Нефтеюганского района Алла Бочко. По ее словам, подросток, принесший в школу топор, не имел злого умысла.

«Ученик нашел топор на улице по дороге в школу и принес с собой. Хотел забрать его домой. Согласно регламенту, сотрудники школы обязаны передавать информацию в правоохранительные органы при обнаружении любого предмета, который может угрожать безопасности учащихся. Все обстоятельства говорят об отсутствии какого-либо злого умысла», – написала глава района в своем телеграм-канале. Бочко добавила, что подросток характеризуется положительно, конфликтов с одноклассниками не имел.

Надо отметить, что это второй подобный инцидент на текущей неделе в ХМАО. 9 февраля в городе Советском подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые он спрятал в рюкзаке. Накануне ученик угрожал нескольким одноклассникам. Нападение удалось предотвратить, школьника разоружил учитель и вызвал полицию. По информации местных властей, подросток мог решиться на такой поступок из-за травли в школе. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух или более лиц). Суд отправил фигуранта под домашний арест.

