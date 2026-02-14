Средства ПВО за ночь перехватили 20 украинских беспилотников

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 20 вражеских дронов над территорией семи регионов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

13 БПЛА сбили над территорией Крыма, два – над Орловской областью, по одному – над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой и Московской областями.

Москва, Зоя Осколкова

