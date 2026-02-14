В Тамбовской области из-за снега обрушился козырек у больницы, есть погибший

В Тамбовской области под тяжестью снега обрушилась часть кровли больницы. В результате четыре человека оказались под завалами, один из них погиб.

Инцидент произошел в городской больнице на Советской улице в Котовске. Из-за оттепели снег на крыше стал слишком тяжелым, обрушив часть кровли при входе в медучреждение.

Под завалами оказались четыре человека. 71-летний сотрудник получил смертельные травмы.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело о халатности. В региональном минздраве заявили о проведении проверки.

