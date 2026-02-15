Массированная атака на Краснодарский край: два человека пострадали

Минувшей ночью дроны ВСУ атаковали Краснодарский край. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, два человека получили ранения.

«Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи. К сожалению, есть пострадавшие, – написал глава региона в своем канале в MAX. – Главы муниципалитетов оперативно докладывают о ситуации. Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы».

В поселке Волна были повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. «По имеющейся сейчас информации ранены два человека – их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь», – сообщил Кондратьев.

Кроме того, возникло несколько пожаров, которые тушат 126 человек и 34 единицы техники.

В Сочи после ночной атаки поврежден частный дом, где выбило окна и задело систему отопления.

В селе Юровка под Анапой есть повреждения на котельной, пожара не последовало.

По данным Министерства обороны, за ночь средствами ПВО было перехвачено 68 украинских БПЛА над акваторией Азовского и Черного морей, Краснодарского края, Республики Крым, Курской области и Ставропольского края.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

