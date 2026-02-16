Брянская область пережила самую массированную атаку ВСУ за все время

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион 15 февраля пережил самую мощную и массированную атаку ВСУ за все время. В результате были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, отметил губернатор.

«Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, энергетики подключили резервную генерацию, закупленную благодаря правительству России, в результате чего тепло и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципалитетах области было запущено в течение трех часов.

Накануне вечером Богомаз сообщал, что атака ВСУ с помощью беспилотников продолжается более 12 часов. Над регионом на тот момент было уничтожено более 170 вражеских дронов самолетного типа.

Брянск, Наталья Петрова

