Брянская область пережила самую массированную атаку ВСУ за все время

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион 15 февраля пережил самую мощную и массированную атаку ВСУ за все время. В результате были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, отметил губернатор.
«Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, энергетики подключили резервную генерацию, закупленную благодаря правительству России, в результате чего тепло и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципалитетах области было запущено в течение трех часов.
Накануне вечером Богомаз сообщал, что атака ВСУ с помощью беспилотников продолжается более 12 часов. Над регионом на тот момент было уничтожено более 170 вражеских дронов самолетного типа.
Брянск, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»