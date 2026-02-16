В России за два месяца выявили 86 нелегальных оружейников

В России за последние два месяца задержали 86 жителей из 37 регионов, которых подозревают в нелегальном изготовлении оружия. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В декабре-январе в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители обнаружили подпольные мастерские, где злоумышленники восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия и занимались их сбытом. Операции по задержанию прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Луганской Народной Республике, а также в республиках Алтай, Карелия, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Тыва и Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях и еще в 23 регионах страны.

«В результате из незаконного оборота изъято 124 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, пять гранатометов, а также 36 гранат, более 19,6 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 15 тыс. патронов различного калибра. Прекращена деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – сообщили в ведомстве.

Правоохранители продолжают работу по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия.

