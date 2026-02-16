При пожаре в хостеле в Москве пострадали девять человек

На севере Москвы произошел пожар в хостеле. По предварительным данным, пострадали девять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Возгорание произошло в здании в 1-м Магистральном тупике. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 16 человек. Огонь удалось локализовать на площади около 100 кв.м.

Как сообщает телеграм-канал «112», люди оказались заблокированы на четвертом этаже. Двое мужчин прыгнули вниз и получили переломы, еще семь человек отравились продуктами горения и получили ожоги.

«По данному факту Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», – сообщили в СКР.

На месте работают экстренные службы.

Москва, Зоя Осколкова

